Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Mittwoch um nur 621 Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen fiel gleichzeitig um 136,2K Kontrakte, um den vorherigen starken Anstieg auszugleichen. EUR/USD Bewegung zur 1,0710 ist kurzfristig unwahrscheinlich Die leichte Aufwärtsbewegung des EUR/USD ging am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...