Der GBP/USD geriet am Mittwoch unter starken Verkaufsdruck und er fiel auf das mehr als 1-Wochentief in den Bereich von 1,2900. Haresh Menghani, FXStreet Analyst wirft aus technischer Sicht einen Blick auf das Cable. Wichtige Zitate "Die jüngste Ablehnung vom 50-Tage-SMA und der anschließende Rückgang unter den 100-Tage-SMA am Mittwoch, könnte bereits ...

