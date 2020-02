Der Münchner Konzern hat am Donnerstag erste Schritte seines geplanten Effizienzprogramms vorgestellt. Von dem Jobabbau sollen vor allem Standorte in Deutschland betroffen sein. Anlass ist vor allem das schlechte Polysilizium-Geschäft.Wettbewerbsfähiger und profitabler will die Wacker Chemie AG werden. Das betonte der Münchner Konzern am Donnerstag bei der Vorlage erster Ziele seines geplanten Effizienzprogramms "Zukunft gestalten". 250 Millionen Euro pro Jahr will das Unternehmen demnach sparen, indem es Sachkosten und intern erbrachte Leistungen reduziert und seine Organisation verschlankt. ...

