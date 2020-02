Sicher können Sie sich noch an die Überschrift vom 13. Februar erinnern, die lautete: "United Internet: Klingelt es jetzt richtig in der Trading-Kasse?" Im Text stand unter anderem: "Am 03. November hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit United Internet ISIN: DE0005089031 präsentiert. Seit November pendelt die Aktie in einer volatilen Seitwärtsbewegung und gerade hat das Papier die 100- und 200-Tage-Linie geschafft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...