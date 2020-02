Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf ein Tageshoch bei 1,0820 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch unter 1,08 Dollar gehandelt worden war. Aktuell kostet der der Euro 1,0815.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach besser als erwartet ausgefallenen. Stimmungsdaten aus der deutschen Industrie gestiegen. Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf ein Tageshoch bei 1,0820 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch unter 1,08 Dollar gehandelt worden war. Aktuell kostet der der Euro 1,0815. Zum Franken bewegt sich der Euro derweil bei Kursen von 1...

