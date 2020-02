Der französische Konzern will mit 10 Gigawatt zusätzlicher Speicherleistung bis 2035 in Europa Marktführer werden. Die Speicherlösung soll es Industrie- und Gewerbekunden ermöglichen, mindestens eine Stunde zu Spitzenlastzeiten mit Strom zu versorgen.EDF Renewables bietet ab sofort auch Gewerbe- und Industriekunden seine innovative Speicherlösung an. Sie basiere auf einem intelligenten Managementsystem für den Strombedarf der Kunden und der Speicherkapazität der Anlage, hieß es von dem französischen Konzern. EDF zufolge könnten damit der Stromverbrauch vor Ort geglättet und gleichzeitig die Energiekosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...