Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Donnerstag um 15,5K Kontrakte gesunken ist. Das Volumen legte gleichzeitig um 14,7K Kontrakte zu, nach dem es zuvor zu einem Rückgang gekommen war. WTI kämpft um 56,40 $ WTI bildete am Donnerstag eine Doji Candle und so ließ die Dynamik am jüngsten Hoch ...

