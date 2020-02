Seitdem die Europäische Zentralbank 2019 wieder restlos zur expansiven Geldpolitik zurückgekehrt ist, erfahren gänzlich untypische Investments eine Renaissance: Sachwerte. In Zeiten, in denen Anleger mit dem Sparkonto unter dem Strich - also nach Abzug der Inflation - ein Minusgeschäft machen, entfalten Sachwerte wie Edelmetalle, Uhren, Wein, Oldtimer oder auch Kunst heute einen besonderen Reiz.Vor allem Edelmetallmünzen stehen bei vielen Investoren hoch im Kurs - und zwar aus gutem Grund: Als austauschbares Anlageobjekt sind Münzen recht schnell wieder zu Geld zu machen. Das sieht bei zahlreichen anderen Investments in Sachwerte anders aus: Wer sich etwa einen teuren Wein in den Keller legt, muss im Verkaufsfall zunächst geeignete Interessenten finden. Dank Plattformen im Internet und spezialisierten Wein-Brokern ist das inzwischen aber kein allzu großes Problem mehr - vorausgesetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...