Die Stromerzeugung aus Photovoltaik legte in Bayern 2018 um 4,5 Prozent zu. Auch die Förderung von PV-Anlagen mit Speichern erfreut sich großer Nachfrage. Die Photovoltaik in Bayern ist auf Wachstumskurs. Das zeigen die neuen Energiedaten für das südliche Bundesland, die das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie veröffentlichte. Demnach erreicht die Photovoltaik mit einer Stromerzeugung von 11,8 Terrawattstunden einen neuen Höchststand, Das sei ein Plus von 4,5 Prozent ...

