Die Schweizer Gesundheitsbehörden haben über rund ein Dutzend Personen in der Schweiz die Quarantäne verhängt.Bern - Die Schweizer Gesundheitsbehörden haben über rund ein Dutzend Personen in der Schweiz die Quarantäne verhängt. Das gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag bekannt. Die Betroffenen waren mit dem Kreuzfahrtschiff MS Westerdam unterwegs gewesen. Hunderte Passagiere des Schiffs waren negativ auf das Coronavirus getestet und von Kambodscha aus auf die Heimreise geschickt worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...