Devisen: Dollar verliert nach schwachen US-Konjunkturdaten zu Euro und Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag zu einer kräftigen Kurserholung angesetzt. Nachdem die Gemeinschaftswährung ihre Talfahrt seit Beginn des Monats bereits zur Wochenmitte stoppen konnte, legte sie kurz vor dem Wochenende deutlich zu. Am Nachmittag kostete ein Euro bis zu 1,0857 US-Dollar und damit über einen halben Cent mehr als am Morgen. Auch gegenüber dem Franken büsste der Greenback an...

