Die Bundesbürger trauen am ehesten dem ehemaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Ämter des CDU-Chefs und Bundeskanzlers zu. Laut einer Umfrage von Kantar/Emnid für die "Bild am Sonntag" halten 43 Prozent der Befragten den früheren Unionsfraktionschef und Merkel-Rivalen für beide Positionen für geeignet.



29 Prozent der Befragten setzen auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. 24 Prozent sind der Ansicht, dass der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen geeignet wäre. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn landet mit 20 Prozent auf Platz vier. 21 Prozent der Befragten trauten es niemandem zu.



Bislang hat nur Röttgen seine Kandidatur offiziell erklärt. Für die Erhebung befragte Kantar/Emnid für die "Bild am Sonntag" am 20. Februar 2020 insgesamt 502 Personen. Die Fragestellung lautete: "Welchem der folgenden vier Kandidaten trauen Sie die Ämter des CDU-Chefs und Bundeskanzlers zu?" Mehrfachnennungen waren möglich.