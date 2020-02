Mit PowerCell ISIN: SE0006425815 konnten punkten. Am 11. Februar hatten wir unseren Abonnenten mitgeteilt, dass wir PowerCell in das RuMaS Muster-Depot aufnehmen. Unsere Meinung hatten wir wie folgt zum Ausdruck gebracht und war wie so oft kurz und präzise: "PowerCell Sweden kletterte gestern um über 8 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Bei einer Fortsetzung des Trends könnte man einen Trade versuchen." Die Abonnenten haben für diesen Trade natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...