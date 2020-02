Die erste Hochrechnung hat das Scheitern der AfD an der 5-Prozent-Hürde in Hamburg bestätigt. Die Partei kommt laut Zahlen von Infratest im Auftrag der ARD bei der Bürgerschaftswahl auf 4,7 Prozent und ist laut Senderangaben sicher nicht mehr in der nächsten Bürgerschaft.



Die weiteren Zahlen der Hochrechnung: SPD 37,6 Prozent, CDU 11,4 Prozent, Grüne 25,4 Prozent, Linke 9,1 Prozent, FDP 5,0 Prozent.