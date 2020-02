Österreich hat am Sonntag den Zugverkehr nach Italien wegen Sorge um Ansteckungen mit dem Coronavirus unterbrochen. "Derzeit sind Zugfahrten über den Brenner nicht möglich", teilte die Österreichische Bahn am Abend mit.



Grund dafür sei eine behördliche Sperre. Zuvor sollen bei mindestens zwei aus Italien kommenden Zuginsassen Infektionssymptome aufgetreten sein. In Italien gibt es mittlerweile über 150 Infektionen mit dem Coronavirus, drei Menschen sind daran verstorben. Mehrere Ortschaften wurden abgeriegelt, immer mehr Menschen in Italien tragen Mundschutz, auch Hamsterkäufe wurden beobachtet.