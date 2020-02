Im Geschäftsjahr 2019 erreichte die Ostschweizer Regionalbank wichtige Meilensteine in ihrer Entwicklung zur «Bank der Zukunft».Uznach - Die Bank Linth LLB AG (SIX: LINN) kann erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Der Jahresgewinn übertraf mit CHF 26.1 Mio. das Resultat von 2018 um 4.5 Prozent. Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionärinnen und Aktionären eine Erhöhung der Dividende um CHF 1.00 auf CHF 10.00 pro Aktie. Im Geschäftsjahr 2019 erreichte die Bank Linth wichtige Meilensteine in ihrer...

