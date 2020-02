Kursverluste wegen des Coronavirus haben zum Wochenbeginn das Bild an den fernöstlichen Börsen geprägt.Tokio / Hongkong / Shanghai - Kursverluste wegen des Coronavirus haben zum Wochenbeginn das Bild an den fernöstlichen Börsen geprägt. Besonders heftig fielen diese am Montag im südkoreanischen Seoul aus, wo der Leitindex Kospi um fast vier Prozent absackte. Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden haben zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet.

