Nach Angaben der halboffiziellen iranischen Nachrichtenagentur ILNA sagte ein Abgeordneter aus der Stadt Qom, dass in diesem Monat in der iranischen Stadt Qom erschütternde 50 Menschen an dem neuen Coronavirus gestorben seien. In der letzten Stunde zitierte Reuters einen iranischen Beamten, der sagte, dass 12 Todesfälle und bis zu 61 Infizierte festgestellt ...

