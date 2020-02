Das britische Mandat für die Brexit-Verhandlungen mit der EU wird am Donnerstag veröffentlicht, teilte der Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Montag mit. "Das Mandat für die Handelsgespräche zwischen den USA und Großbritannien wird nächste Woche veröffentlicht", fügte der Sprecher hinzu, wie Reuters berichtete. In Bezug auf den Ausbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...