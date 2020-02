Der EUR/USD baut seine Gewinne vom Freitag ab und so notiert er wieder im Bereich der 1,0820 - Rallyes des Paares werden im Bereich der 1,0880/90 auf Widerstand stoßen - Der EUR/USD steht am Montag unter Verkaufsdruck, nach dem es am Freitag zu keiner nachhaltigen Bewegung zur 1,0860/65 gekommen war. Die aktuell überverkauften Bedingungen zeigen ...

