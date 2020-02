Der Schwerpunkt der kommenden Woche liegt auf dem BIP-Bericht für das 4. Quartal (Ausgaben) und den Dezember (auf Industrieebene) am Freitag. Abgerundet wird die Woche durch die BoC's Lane am Dienstag und die Payrolls am Donnerstag. Die Strategen von TD Securities teilen ihre Prognose mit. Wichtige Zitate "Der Markt erwartet für das vierte Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...