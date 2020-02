Im laufenden Jahr 2020 will die BCGE trotz einer sich verlangsamenden Konjunktur ihre Geschäftstätigkeit weiter ausweiten.Genf - Der Genfer Kantonalbank (BCGE) hat im Geschäftsjahr 2019 den Gewinn deutlich gesteigert. Der Generalversammlung wird eine um 10 Prozent höhere Dividende von 3,75 Franken je Anteilsschein zur Ausschüttung vorgeschlagen. Das Betriebsergebnis beziffert die BCGE in einer Mitteilung vom Dienstag auf 165,4 Millionen Franken, was gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2,5 Prozent bedeutet.

