Der reale Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Dezember 2019 saison- und kalenderbereinigt um 4,8 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das reale Volumen der saison- und kalenderbereinigten Auftragseingänge von Oktober bis Dezember gegenüber Juli bis September des vergangenen Jahres um 6,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Im Vorjahresvergleich war der reale Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Dezember kalenderbereinigt 5,0 Prozent niedriger. Im gesamten Jahr 2019 stieg er um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die Statistiker. Nominal lagen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe der Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen im letzten Monat des Jahres mit rund 7,2 Milliarden Euro um 0,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Im Gesamtjahr 2019 erreichten die nominalen Auftragseingänge jedoch mit einem Plus von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Gesamtvolumen von 86,1 Milliarden Euro den höchsten jemals gemessenen Jahreswert.