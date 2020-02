In einem Interview mit dem Radio RAI Uno sagte die stellvertretende italienische Wirtschaftsministerin Laura Castelli am Dienstag, dass die Europäische Union (EU) in der Lage sein sollte, ihrem Land eine zusätzliche Lockerung der Haushaltsziele anzubieten, falls der Ausbruch des Coronavirus negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben sollte, "Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...