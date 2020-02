Im 4. Quartal 2019 ist die Gesamtbeschäftigung in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,2% gestiegen.Neuenburg - Im 4. Quartal 2019 ist die Gesamtbeschäftigung (Anzahl Stellen) in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,2% gestiegen (+0,2% zum Vorquartal). Das Beschäftigungswachstum ist somit seit einem Jahrzehnt ungebrochen. In Vollzeitäquivalenten stieg die Beschäftigung im selben Zeitraum um 1,1%. In der gesamten Wirtschaft wurden 3700 offene Stellen mehr gezählt als im...

