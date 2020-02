Das Hauptziel der Zentralbanken in Bezug auf die Klimarisiken sollte sich darauf konzentrieren, den Märkten eine korrekte Einschätzung der Risiken zu ermöglichen, sagte Paolo Hernandez de Cos, Mitglied des EZB-Rates, am Dienstag. In Bezug auf die politischen Aussichten argumentierte de Cos, dass die Geldpolitik effektiver sein könnte, wenn sie durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...