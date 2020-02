Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.935 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Minus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Marktbeobachtern zufolge fürchten die Anleger weiterhin negative wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Epidemie, die sich immer weiter ausbreitet. In Europa ist vor allem Italien schwer betroffen. An der Spitze der Kursliste stehen gegenwärtig die Papiere von Vonovia, Infineon und Merck.



Die Aktien von Continental, der Deutschen Bank und von Wirecard bilden die Schlusslichter der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt stark nachgelassen und mit einem Stand von 22.605,41 Punkten geschlossen (-3,34 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0838 US-Dollar (-0,13 Prozent).

