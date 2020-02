Im September vergibt das Branchennetzwerk Erneuerbare Energien Hamburg den German Renewables Award 2020. Am 28. Februar startet die Bewerbungsfrist. Das Branchennetzwerk Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) wird 2020 zum neunten Mal den German Renewables Award vergeben. Dabei verleiht eine Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Preise in den Kategorien Lebenswerk, Produktinnovation des Jahres, Projekt des Jahres und Studentenarbeit des Jahres (Bachelor, Diplom, Master). In ...

