Die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln in Sachsen - Anhalt behaupten sich auf dem Niveau der Vorwochen. Durchgreifende flächendeckende Preiserhöhungen sind nicht in Sicht. Für qualitativ hochwertige Kühlhausware werden vereinzelt Aufschläge von 1 EUR/dt gewährt. Bildquelle: Shutterstock.com Absatzseitig fehlt es an neuen Impulsen. Die Nachfrage im Inland...

