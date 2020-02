FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AB FOODS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2700 PENCE - BERENBERG CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 200 (225) PENCE - BERENBERG CUTS SUPERDRY TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 285 (650) PENCE - BERENBERG RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 440 (420) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SAINSBURY(J) TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 250 (235) PENCE - CITIGROUP CUTS SIG PRICE TARGET TO 73 (92) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 230 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - CS RAISES BUNZL TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 2000 (1925) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1990 (2010) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN INITIATES BRITVIC WITH 'BUY' - TARGET 1120 PENCE - GOLDMAN INITIATES FEVERTREE DRINKS WITH 'SELL' - TARGET 1350 PENCE - GOLDMAN STARTS DIAGEO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3600 PENCE - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 600 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 660 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES CLINIGEN TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 790 (820) PENCE - LIBERUM RAISES RPS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - PEEL HUNT CUTS BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 1094 (1164) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS NORTHGATE PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 290 (410) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1600 (1500) PENCE - SOCGEN RAISES MEGGITT TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 610 (580) PENCE - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4900 (5100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 478 (530) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1860 (1800) PENCE - 'NEUTRAL'



