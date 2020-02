Tesla-CEO Elon Musk sprach von einem "exponentiellen" Hochfahren der Solarziegel-Produktion in Buffalo im US-Bundesstaat New York. Panasonics habe nie den Zuschlag für dieses Produkt erhalten.von pv magazine USA Der japanischen Tageszeitung "Nikkei Asian Review" vom Dienstag zufolge "brechen Tesla und Panasonic ihre Partnerschaft bei der Produktion von Solarzellen ab, nachdem sie jahrelang darum gekämpft haben, die Produktion in der Gigafactory 2 im Hinterland von New York zu steigern". Der Vorsitzende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Empire State Development, Howard Zemsky, kommentierte: ...

