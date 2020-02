Das Bayreuther Unternehmen hat in den vergangenen Monaten mehrere Photovoltaik-Anlagen gebaut und zugekauft. Damit habe das IPP-Portfolio nun 200 Megawatt erreicht.Erklärtes Ziel der 7C Solarparken AG war es, sich zu einem Tier-2-Anbieter zu entwickeln. Nach der Definition sind dafür ein Portfolio von mindestens 200 Megawatt oder eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Euro erforderlich. "Gemessen an den zwei Kriterien haben wir dieses Ziel nun erreicht", sagte Steven de Proost, der Chef des Bayreuther Unternehmens, am Mittwoch. 7C Solarparken habe sein IPP-Portfolio durch eine Reihe von Photovoltaik-Neubauprojekten ...

