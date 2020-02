EUR/JPY Pullback wird umgekehrt und die Korrektur überwindet die 120,00 - Unmittelbares Ziel der Aufwärtsbewegung ist der 200-Tage-SMA um 120,40 - Nach der Bodenbildung am Wochentief in der Mitte der 119,00, nahm das Kaufinteresse im EUR/JPY zu und so konnte die 120,00 überwunden werden. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hat den 200-Tage-SMA ...

