Die Rohölpreise fielen zum dritten Mal in Folge, da die Ausbreitung des Coronavirus die Sorge vor weiteren Nachfrageeinbrüchen aufkommen ließ, berichten Analysten der ANZ. Das WTI wird bei 49,30 Dollar ausgehandelt. Wichtige Zitate "Die Zahl der Infektionen im Nahen Osten stieg an, wobei die meisten Fälle mit dem Iran in Verbindung standen. Dies führte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...