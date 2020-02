Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat mit Spott auf die Ankündigungen seiner Mitbewerber um den CDU-Vorsitz reagiert, Frauen in zentrale Positionen in ihren Teams verankern zu wollen. "Ich halte wenig davon, wenn man sagt: Ich muss mir erst noch eine Frau suchen", sagte Laschet der "Bild" (Donnerstagausgabe).



"Ich werde zum gegebenen Zeitpunkt einen Namen nennen." Zu sagen, da komme noch eine Frau, "ohne zu belegen, wer das denn ist", sei eine Herangehensweise der "Neunzigerjahre", sagte Laschet der "Bild". Erst am Dienstag hatten Laschet und Merz ihre Kandidatur offiziell gemacht, Röttgen war letzte Woche bereit vorgeprescht.