Der spanische Import von Obst und Gemüse behielt 2019 die gleichen Mengen wie 2018 mit 3,3 Millionen Tonnen, während der Wert um 7% auf 2.939 Millionen EUR gestiegen ist, so die Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern. Das Importwachstum belief sich in den letzten zehn Jahren auf 37,5% in der Menge und 99% im Wert. Bildquelle: Shutterstock.com Obst war für...

