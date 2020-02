27.2.: Michael Hayböck läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Sieger von 5 Weltcup-Events komplettiert unsere Schispringer-Bell-Serie. Am Wochenende geht es in Lahti (Finnland) weiter http://www.sportgeschichte.at http://www.oesv.at 26.2.: Philipp Aschenwald läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Tiroler ist derzeit zweitbester Österreicher im Weltcup der Schispringer. Am Wochenende geht es im finnischen Lahti weiter http://www.sportgeschichte.at http://www.oesv.at 25.2.: Silvia Wendecker, Stefan Artner, Carlos Fernandez de Retana und Karin Kreutzer läuten die Opening Bell für Dienstag. Mit "Startup Investing" haben sie ein Standardwerk geschaffen https://www.lindeverlag.at/buch/startup-investing-18355 . Ein Kapitel bei uns auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...