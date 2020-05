Michael Bell (J.P. Morgan): Werden Wachstumswerte von dieser Rezession begünstigt?

Vor dem gegenwärtigen Abschwung waren wir der Überzeugung, dass Anleger von einer Diversifizierung ihrer Portfolios mit Staatsanleihen, Makrofonds und Liquiditätsfonds profitieren könnten. Wir waren auch der Auffassung, dass eine Konzentration auf Qualitätswerte und die Vermeidung einer Übergewichtung von Aktien, Mid- und Small-Cap-Werten sowie Wachstumstiteln dazu beitragen würden, die Performance in einem Abschwung zu schützen*.



Während die meisten dieser Ideen zwar geholfen haben, übertrafen Wachstumswerte dennoch weiterhin die Substanzwerte.Wir dachten, dass sich Substanzwerte in einer Rezession besser entwickeln würden als Wachstumswerte, da die Bewertungsaufschläge auf Wachstumswerte im Vergleich zu Substanzwerten Niveaus erreicht hatten, wie sie zuletzt im Jahr 2000 vorkamen. Dies ließ uns zu der Auffassung gelangen, dass Wachstumswerte eine Underperformance aufweisen könnten, wie es auch beim Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre der Fall war, als die Bewertungsaufschläge auf Wachstumswerte gegenüber den Substanzwerten zurückgingen.

Tatsächlich ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Wachstumswerten in den beiden letzten Rezessionen im Verhältnis zum KGV bei Substanzwerten gesunken. Während sich die Wachstumswerte während der Baisse Anfang der 2000er Jahre jedoch unterdurchschnittlich entwickelten, wiesen die Substanzwerte in der letzten Rezession eine Underperformance auf ...

