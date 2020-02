Südkorea hat 171 neue Fälle des Coronavirus bestätigt. Die Gesamtzahl der Infektionen erreicht nach Angaben der Behörden in Seoul 1.766. Die Nachricht schließt sich den ersten Fällen der Krankheit in Estland und Dänemark an, da sich die Atemwegserkrankung in ganz Europa ausbreitet. Der US-Dollar ist in den Hintergrund getreten, da die Bedenken wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...