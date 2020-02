Der EUR/JPY flirtet mit dem 200-Tage-SMA in der Nähe der 120,30 - Darüber befindet sich das Monatshoch in der Nähe von 121,50 - Der EUR/JPY ist am Donnerstag weiter gestiegen, aber ein Ausbruch über den 200-Tage-SMA von 120,30 bleibt ihm weiterhin verwehrt. Ein Anstieg über dieses Niveau sollte den Abwärtsdruck verringern und den Fokus auf das Monatshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...