Am Schweizer Aktienmarkt ist der Ausverkauf noch nicht vorbei. Die kurze Erholung zur Wochenmitte entpuppt sich als sehr kurzlebig.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist der Ausverkauf noch nicht vorbei. Die kurze Erholung zur Wochenmitte entpuppt sich als sehr kurzlebig. Das Coronavirus und die kaum absehbaren wirtschaftlichen Folgen kommen langsam in den Köpfen der Investoren an. Und es melden sich mehr und mehr Unternehmen zu Wort, die ihre Geschäftsentwicklung durch das Virus negativ beeinflusst sehen. Hinzu komme...

Den vollständigen Artikel lesen ...