Forscher untersuchen, ob es sich lohnt, das in kleinen Biogasanlagen entstehende CO2 in Methan umzuwandeln. Dieses zusätzliche Methan soll dann direkt vor Ort im BHKW genutzt werden. Die Umwandlung von Kohlendioxid in Methan - das sogenannte Power-to-Gas-Verfahren - gilt als wirtschaftlich vergleichsweise attraktive Option zur Speicherung von Strom. Wird dafür das in Biogasanlagen entstehende CO2 genutzt, bieten sich eine Reihe von Vorteilen. Ob jedoch auch mit kleineren, eher landwirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...