Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll in den Vereinigten Staaten im ersten Quartal 2020 um 2,7% wachsen, so die Federal Reserve Bank of Atlanta in ihrem jüngsten GDPNow Bericht. "Nach den Datenveröffentlichungen der National Association of Realtors, des US Census Bureau und des US Bureau of Economic Analysis in der vergangenen und dieser Woche ...

