Ein Diskussionspapier der Reiner Lemoine Stiftung fordert, einen massiven Ausbau von Photovoltaik und Windkraft in Deutschland, um den künftig steigenden Strombedarf erneuerbar zu decken. Zugleich muss die Stromversorgung liberalisiert werden, um lokale Versorgungszentren zu ermöglichen. Für den Zubau netzgebundener Erzeugungskapazitäten wird ein Kapazitätsmechanismus gefordert.Die Reiner Lemoine Stiftung (RLS) hat einen 12-Punkte-Plan für ein neues Energiemarktdesign vorgelegt. In dem Diskussionspapier "New Deal für das Erneuerbare Energiesystem" enthalten ist, wie die Versorgung, Netze, Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...