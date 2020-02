Thyssenkrupp verkauft sein Aufzuggeschäft für 17,2 Milliarden Euro an ein Bieterkonsortium. Dieses bestehe aus den Investoren Advent, Cinven und der RAG-Stiftung, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit.



Der Mittelzufluss verbleibe im Unternehmen. Einer entsprechenden Entscheidung des Vorstands habe der Aufsichtsrat am Donnerstagabend zugestimmt, auch die Unterzeichnung des Kaufvertrags sei schon erfolgt. Der Vollzug der Transaktion soll bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erfolgen und stehe unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellprüfer. Thyssenkrupp erwarte aber keine Bedenken der zuständigen Behörden, hieß es.

