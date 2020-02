Die Kurse kollabieren. Es geht kräftig nach unten. Noch vor zehn Tagen erreichte die Börse ein Allzeithoch. Nun sind wir in einem Korrektur-Modus. So ähnlich war es im Februar 2018. Aber damals wurden keine Städte stillgelegt wie es in China oder Norditalien derzeit passiert ist. Die Deutschen machen schon Hamsterkäufe - so groß ist die ...

