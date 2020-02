Das Prämienvolumen der Swiss Life zog im vergangenen Jahr auf 23,0 Mrd Franken an. Das ist in Lokalwährungen gerechnet ein Plus von 22 Prozent.Zürich - Die Swiss Life ist im Jahr 2019 kräftig gewachsen und hat mehr Geld verdient. Die im Geschäft mit der Beruflichen Vorsorge (BVG) unüblich starke Zunahme überrascht nicht und hat mit dem Rückzug des grössten Konkurrenten Axa aus der Vollversicherung zu tun. Das Prämienvolumen der Swiss Life zog im vergangenen Jahr auf 23,0 Milliarden Franken an, wie die Gruppe am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...