"Cembra Business" richtet sich an Einzelfirmen, Aktiengesellschaften oder GmbHs mit einem Jahresmindestumsatz von 100'000 Franken und einer operativen Tätigkeit von mehr als zwei Jahren.Zürich - Die auf Konsumkredite spezialisierte Cembra Money Bank lanciert nun auch ein Angebot für Unternehmenskunden. Schweizer Kleinunternehmen könnten komplett online, einfach und schnell einen Unternehmenskredit beantragen, wie Cembra am Freitag mitteilte. Das Kreditangebot von "Cembra Business" richtet sich an Einzelfirmen, Aktiengesellschaften oder GmbHs mit einem...

