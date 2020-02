Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Donnerstag um 48,1K Kontrakte zulegte, während das Volumen um 53,6K Kontrakte gestiegen ist. USD/JPY Fokus auf 200-Tage-SMA von 108,40 Die zunehmenden Sorgen vor dem Coronavirus unterstützen die Nachfrage nach sicheren Häfen, was den USD/JPY belastet. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...