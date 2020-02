Die Technology Awards von Asian Private Banker würdigen Anbieter von Fintech-Lösungen, Banken, Private-Banking- Institutionen und Vermögensverwalter in ganz Asien, für herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Ausführung und Geschäftsleistung.Zürich - Das Fintech-Unternehmen Avaloq ist im Rahmen der jüngsten Asian Private Banker Technology Awards als Anbieter der besten Kernbankenplattform auserkoren worden. Dies ist die erste Auszeichnung für Avaloq im Jahr 2020, nachdem dem Unternehmen bereits 2019 viel Anerkennung in der Branche zufiel. Die Technology Awards von Asian Private Banker fanden dieses Jahr zum fünften Mal statt.

Den vollständigen Artikel lesen ...